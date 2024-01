Petroleros adhieren al paro nacional de la CGT contra Milei

El paro nacional de la CGT para el 24 de enero sigue incorporando adhesiones y, recientemente, fue el propio secretario General del Sindicato Petroleros Privados, Marcelo Rucci quien confirmó que se sumarán al paro.

Según dijo esta tarde, lo harán en defensa "de los intereses de los trabajadores" y porque "muchos cambios que se quieren implementar avasallan los derechos de los trabajadores”. El anuncio lo hizo en el acto de inauguración del centro odontológico de la obra social y de la mutual petrolera en la ciudad de Neuquén.

Como lo indicó Mejor Informado, los gremios petroleros manifestaron la necesidad de discutir un nuevo incremento salarial (con aumentos por inflación de noviembre y diciembre), adelantar las paritarias y llegar a acuerdos para el 2024.

La reapertura de las paritarias será el martes 16 de enero a las 11 en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, según mencionó hoy Rucci, el resultado de esas negociaciones condicionaría la modalidad de su adhesión al paro.

El pedido de Rucci a los legisladores neuquinos

El dirigente gremial dijo que los diputados y senadores de la provincia "tienen la obligación moral de plantarse en la cancha" y "tienen que plantarse porque acá hay un avance sobre los trabajadores que es muy importante".

En relación al Impuesto a las Ganancias, Rucci pidió que no prospere el regreso: “Ojalá que no se vuelva para atrás porque es lo más extorsivo que puede haber, sacarle ganancias al esfuerzo de los trabajadores. No escuchamos que se le saquen aportes a los grandes grupos económicos”, argumentó el líder sindical. Y recordó a los 84 operarios que murieron durante la pandemia, definiendo que "pusieron el cuero y la vida" para mantener la economía del país.

Además, recordó que en la reunión paritaria con las empresas productoras de hidrocarburos "no debería haber ningún problema para ajustar el salario de los trabajadores, si cumplen con la palabra", ya que tienen "firmados los ajustes por inflación" de noviembre y diciembre.