El Gobierno suspendió el programa Créditos ANSES

Este martes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la suspensión del programa Créditos ANSES que tenía a jubilados y pensionados como beneficiarios. La medida va en línea con la emergencia económica decretada hasta el 2025.

La información trascendió a través de la Resolución 1/2023 del Boletín Oficial: "La actual inversión en el Programa de Créditos ANSES debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales".

El programa Créditos ANSES disponía de una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29% , esto significa un tercio de la que se ofrecía en el mercado, con un plazo de devolución de hasta 24, 36 o 48 cuotas. Desde el Gobierno sostuvieron que esta medida es preventiva "en resguardo de la rentabilidad del fondo, y con el fin de privilegiar la liquidez del mismo".

Entre los créditos afectados, se encuentra Programa "Argenta", la cual incluía a jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUH discapacitados, titulares de prestación no contributiva de Madres de más de 7 hijos, beneficiarios de prestaciones no contributivas por invalidez, titulares de pensión no contributiva para el adulto mayor (PUAM) y titulares de pensión no contributiva al adulto mayor.