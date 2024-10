Escándalo: la jueza que besó a un preso fue sobreseída

El juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió sobreseer a la ex jueza Mariel Suárez al considerar que la fiscalía no pudo acreditar los delitos de incumplimiento de deberes de funcionaria pública ni omisión de los deberes de oficio. La audiencia entre Suárez y Bustos, más allá del beso que desató el escándalo, se realizó dentro de los plazos correspondientes y no alteró el funcionamiento judicial.

La fiscal general María Bottini había señalado irregularidades en el pedido de licencia de Suárez, argumentando que la ex magistrada habría solicitado un día de enfermedad sin padecer dolencias, para retrasar la audiencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Según la acusación, Suárez también habría llegado a Trelew el 29 de diciembre y se reunió con el preso en la cárcel durante tres días consecutivos, a pesar de haber formado parte del tribunal que lo condenó por homicidio.

Una acusación "moral", no jurídica

El abogado defensor Gustavo Oyarzún argumentó que las visitas y el pedido de licencia no constituyen delito y que la fiscalía no pudo demostrar cómo el parte de enfermedad afectó la administración de justicia. A su vez, cuestionó la acusación de Bottini, afirmando que “la fiscal incumplió el principio de legalidad, al basar su denuncia en un reproche moral más que en hechos jurídicamente relevantes”.

Oyarzún también destacó que los cargos de incumplimiento de deberes y omisión del oficio no pueden coexistir en esta causa, ya que resultan incompatibles. “No hubo resoluciones ilegales ni suspensiones indebidas de la audiencia”, sostuvo la defensa, insistiendo en que la reunión con el preso no alteró los procedimientos.

Aunque la Justicia resolvió el sobreseimiento, Suárez ya había recibido sanciones internas en el Poder Judicial. En noviembre de 2023, fue destituida como jueza de Comodoro Rivadavia por el Tribunal de Enjuiciamiento. Además, en abril de 2024, fue apartada de un concurso para ser camarista federal en Chubut, al considerarse que no cumplía con los requisitos de idoneidad.

La ex magistrada criticó duramente estas decisiones y afirmó que “fue castigada por ser mujer”, denunciando que “la vara para juzgar otras conductas es distinta”. Durante el juicio político, comparó su caso con el de fiscales y un juez que intentaron detener ilegalmente a un ministro sin desafuero, pero que no recibieron la misma severidad en el tratamiento.

El beso entre la jueza Suárez y el preso Bustos no fue considerado un acto delictivo, pero el episodio dejó secuelas tanto en su carrera profesional como en su imagen pública. El Consejo de la Magistratura, encabezado por Horacio Rosatti, descartó su postulación a cargos superiores, sellando su alejamiento de la magistratura.