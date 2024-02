Ley Ómnibus: Francos negó pelea con los gobernadores

El presidente de la Nación, Javier Milei, ordenó la quita de subsidios al transporte del país como un mensaje de descontento hacia los gobernadores. En ese sentido, el mandatario pretende prescindir del Congreso y del tratamiento de las leyes para realizar las reformas necesarios para mejorar cuestiones coyunturales. Más allá de eso, la discusión sigue y se espera la llegada de Milei, quien cumple una agenda nutrida en Israel y próximamente en Roma.

Después de la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus, los "ojos" de la Libertad Avanza estuvieron puestos en Martín Menem y Guillermo Francos. De ambos se hablaba de un posible desgaste y en este contexto habló en TN sobre la situación del gobierno tras la caída de la Ley Ómnibus: “No hay una pelea con los gobernadores, no tiene sentido. Hubo una diferencia en el tratamiento de la Ley Bases, se abrió una discusión a tratar inciso por inciso que no estaba previsto y que hizo que se embarrara el tratamiento y que hizo que el Gobierno decidiera retirarla". Y añadió "que las facultades delegadas eran para administrar la emergencia y la ley carecía de sentido, entonces el Gobierno decidió que seguimos manejándonos como nos estamos manejando".

A la hora de hablar de una disputa política entre el primer mandatario y los intérpretes provinciales, el ministro del Interior precisó: “el Presidente tiene una característica de llamar a las cosas por su nombre y eso se malinterpreta a veces y que él creía que iba a tener un apoyo que no hubo". También recalcó que "existe una especie de doble discurso que molestó al presidente, pero aquí perdieron todos porque muchos capítulos de esa ley beneficiaban a las provincias.

Sobre los instrumentos que usará en lo inmediato, Francos dijo que dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. "Lo que permita la Ley Fundamental lo va a hacer el presidente y usará todas las herramientas que existen", señaló.

Por otro lado, el funcionario nacional dejó en claro que el Gobierno Nacional avanzará con algunas reformas. Sobre eso explicó que "hay varios temas de esa ley que debemos tratarlos en otro momento, hay que dejar que baje la espuma".