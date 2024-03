Milei celebró el dato de inflación y aseguró una pronta apertura del cepo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló hoy los datos de inflación correspondientes al mes de febrero. Según los informes, la tasa de inflación alcanzó un 13,2%, lo que indica un acumulado de 276,2% en el último año. Tras la divulgación de estas cifras, el presidente Javier Milei afirmó que “nadie esperaba un proceso de desinflación de estas características”.

En una entrevista, el presidente celebró la desaceleración de la inflación y destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo: “Es digno de admiración”, dijo.

Además, indicó que “la confianza es tan grande, que ya mismo están recibiendo depósitos en dólares en el sistema financiero a tasa cero. Estamos más cerca de abrir el cepo. Si no hay brecha se puede, pero en el medio estamos haciendo varias cosas. Liberamos muchas importaciones y estamos bajando la tasa. Es un proceso de tanteos”, manifestó en radio El Observador. Sin embargo, aclaró que no lo levantará hasta que se asegure que eso no generará una corrida cambiaria.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el presidente señaló que el proceso de desinflación ha superado las expectativas, y explicó que el país estuvo transitando una hiperinflación, con los precios aumentando a un ritmo alarmante, llegando a alcanzar un aumento anual del 3.700% en la primera semana de diciembre y un 7.500% en la segunda semana. En diciembre, la inflación mayorista fue del 54%, lo anualizado representaría un 17.000%. Sin embargo, gracias a la implementación de una política monetaria rigurosa, se ha logrado contener esta tendencia”, comunicó.