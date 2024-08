Argentina se mantiene en alerta por la viruela del mono

En las últimas horas, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, volvió a declarar la emergencia sanitaria mundial por la viruela símica o también conocida del mono a la ya efectuada en 2022.

Durante una conferencia de prensa, señaló que “el comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo”.

Según el funcionario, este llamado de la emergencia tiene que ver con la aparición de una nueva cepa más grave y letal en la República Democrática del Congo (RDC) que se ha esparcido a otros 15 países de África en pocas semanas.

Situación en Argentina

Ante la alerta mundial, fue necesario recurrir al último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, para saber que en Argentina desde la Semana Epidemiológica 1 (SE1) a la 31 de 2024 se confirmaron 5 casos, de un total de 39 casos notificados (24 casos fueron descartados y 10 permanecen en estudio).

El mismo informe sanitario nacional destaca que no se registraron en el presente año casos fallecidos. Y que en las últimas 4 semanas se confirmaron 3 casos, correspondientes a las SE 30 y 31. La mediana de edad de los casos confirmados es de 34 años con un mínimo de 23 años y un máximo de 38 años.

Asimismo, de los 5 casos confirmados, 4 corresponden a personas de sexo masculino. Los casos tienen residencia en las provincias de Buenos Aires (1), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Santa Fe (1) y Río Negro (1).

También es necesario señalar que de estos 5 casos, tres registran antecedentes de viaje o contacto con viajeros, un caso no presenta antecedentes de viaje ni contacto con viajeros, mientras que el último se encuentra en investigación epidemiológica.

Para tener en cuenta, se indica que los casos confirmados se caracterizan principalmente por la presencia de exantemas vesiculares en diferentes localizaciones (incluyendo genitales, perianales, manos y torso), fiebre y mialgias.

En Argentina, el primer caso confirmado de Mpox se registró en la SE 21 de 2022. Durante ese año se confirmaron 1025 casos, de los cuales dos fallecieron. En el año 2023, el total de casos confirmados fue de 124, registrándose el último caso en la SE 52.

Región preocupada

A partir del 1° de enero de 2022 hasta el 2 de agosto de 2024, se han registrado 99.176 casos de viruela del simio o del mono (Mpox) confirmados por laboratorio en 116 países y 208 muertes distribuidas en las 6 Regiones Sanitarias de la OMS.

En ese contexto, se señala que, a partir de junio del 2024 el número de casos mensuales en el mundo disminuyó un 3% respecto del mes anterior. La mayoría de los casos del mes fueron reportados por la Región de África (60,7%) y Región de las Américas (18,7%).

Las estadísticas, señalan que el 80,5% de los casos acumulados se concentra en 10 países: Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Colombia, México, Reino Unido, Perú, Alemania y República Democrática del Congo. En el último mes 26 países reportaron casos y 16 registraron aumentos en el número mensual de casos.

Al precisar un poco más, el 96,4% de los casos con datos disponibles son de sexo masculino, la mediana de edad es de 34 años. Los hombres de entre 18 y 44 años siguen viéndose afectados de manera desproporcionada por este brote, ya que representan el 79,4% de los casos notificados. De los casos con datos sobre la edad, el 1,3% se encuentran entre los 0 y 17 años, de los cuales el 0,4% poseen edades entre 0 y 4 años.