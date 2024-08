La Corte Suprema chilena ordenó liberar a Facundo Jones Huala

La Corte Suprema de Chile ordenó la liberación de Facundo Jones Huala por considerar que estaba "ilegalmente privado de su libertad", agregando que su sentencia se cumplió el 14 de junio. El exlíder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue condenado por delitos de incendio y portación ilegal de armas de fuego cometidos en el año 2013, y ahora afirman que volverá a la Argentina tras su excarcelación.

La Justicia del país trasandino hizo lugar a un recurso de amparo que presentó la defensa de Jones Huala y ordenó la libertad inmediata, sosteniendo que la privación se extendió y que no es posible invocar una normativa interna para desconocer que ya cumplió su condena: “Hacerlo no solo configura un incumplimiento a tratados internacionales, sino que en el ordenamiento interno deviene en ilegal”, dice el texto.

De esta manera, Jones Huala obtuvo la libertad porque la Corte Suprema sostuvo que el saldo de la condena que debía cumplir en Chile, tras su extradición, era de un año, cuatro meses y 17 días. A este lapso de tiempo también le suman los días que Huala estuvo privado de su libertad en Argentina, es decir, 11 meses y cinco días.

En el amparo también se detalla que al referente mapuche de 38 años de edad le faltan cumplir cinco meses y medio en prisión. Sin embargo, como reingresó a cumplir el saldo de pena el 4 de enero del 2024, la pena se cumplió el 14 de junio de 2024 y por eso la Justicia chilena sostiene que es ilegal mantenerlo en prisión.

Qué dijo el abogado de Jones Huala tras su liberación

Gustavo Franquet, abogado en Bariloche de Facundo Jones Huala, informó que la medida de la Corte Suprema de Chile "ya se efectivizó". Además, detalló que "Facundo ya está libre, permanece internado por su estado de salud, débil por la huelga de hambre. En cuanto se ponga bien podrá salir del hospital".

El letrado dijo que la Corte Suprema de Chile respondió favorablemente a los argumentos de la defensa oficial del vecino país, que "son los mismos" que él mismo presentó semanas atrás y que el juez federal Gustavo Villanueva planteó en su exigencia de liberación del líder mapuche.

"Son los argumentos que explicamos hace rato y exigimos que se cumplan. El juez Villanueva le exigió a Chile que cumpla con el derecho internacional público, además del tratado de extradición. Había un compromiso de Chile con la extradición de Facundo y con su propia sentencia del pedido de extradición, para cumplir el remanente de pena de un año, cuatro meses y 17 días. Luego decían que hubo un error y debía seguir preso hasta junio de 2025, pero la Corte dijo que 'no' y que hay que cumplir con los tratados internacionales, el tratado de extradición, y con la pena para la cual lo pidieron. No lo pueden retener más", afirmó a Bariloche 2000.

"Está libre, las autoridades chilenas deben decidir sobre su permanencia o no en Chile, porque al viajar extraditado no tiene visa de ingreso al país. Del mismo modo puede volver a Argentina y no podría ser expulsado, porque es ciudadano argentino", agregó.