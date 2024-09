Toyota bajó los precios de los 0km y marcó el rumbo del mercado automotor

Toyota Argentina sorprendió al mercado automotor este mes de septiembre con la publicación de su lista de precios actualizada, confirmando una baja general en los valores de sus vehículos 0km. Las reducciones, que promedian un 2% para los modelos fabricados en el país (Hilux, SW4 y Hiace) y un 4% para los importados, llegan como una respuesta directa a la reciente disminución del impuesto PAIS, que pasó del 17.5% al 7.5%.

Esta medida de Toyota no tomó del todo por sorpresa a sus concesionarios, quienes desde la semana pasada anticipaban la posibilidad de una rebaja en los precios. Sin embargo, el resto de las automotrices en Argentina aún no siguió el mismo camino, aunque ahora enfrentan la presión de ajustar sus propias estrategias para no perder competitividad. Toyota, que actualmente domina el 22.1% del mercado local, es un referente en la industria, y sus movimientos suelen marcar tendencia.

El contexto reciente del sector automotor en Argentina fue positivo, con varias medidas gubernamentales que buscan incentivar la producción y la compra de vehículos. Entre ellas, la creación de una sección especial para que las terminales accedan a los beneficios del Régimen de Importación de Bienes de Capital (RIGI), la reducción de aranceles para importar acero y la disminución de costos en transferencias y patentamientos. Además, se anunció que el impuesto PAIS, ahora reducido al 7.5%, se eliminará por completo para fin de año.

En contrapartida, desde el Gobierno se esperaba una respuesta positiva por parte de las automotrices para contribuir al plan de lucha contra la inflación.