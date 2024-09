Verano 2025: el Gobierno confirmó que habrá cortes de luz programados

“Se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales”, indicó este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En contacto con Radio Mitre, el funcionario del gobierno de Milei culpó al kirchnerismo por la falta de inversiones y el atraso tarifario.

Hace dos semanas atrás, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que el verano iba a ser "complicado": Por su parte, Francos indicó que es una situación que "viene de años" y que hay que "encarar eventualidades", ya que no se puede "estar sujeto a la improvisación". En este sentido, sostuvo que apuntan a mayores inversiones para solventar la problemática.

En este sentido, ratificó el aumento en las facturas de los servicios de luz y gas: “Si no aumentan las tarifas, el costo lo tiene que pagar el Estado". El jefe de Gabinete acotó que "la política del Estado es ir terminando con los subsidios" para no tener que "generar emisión y en definitiva no tener que generar inflación, que es el objetivo fundamental del gobierno”.

En junio, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) alertó que el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no alcanzará a abastecer el pico de demanda que se espera para el período de febrero-marzo 2025. Allí, estimaron 19% de probabilidades de que haya apagones durante el verano, ya que la generación de suministro se queda "corta":