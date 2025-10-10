El fiscal de la Cámara Electoral rechazó que Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

En medio de la disputa por el primer lugar en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el fiscal de la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, se pronunció este viernes en contra de que Diego Santilli encabece la nómina.

La decisión final quedará en manos de los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, quienes deberán resolver en las próximas horas. Según trascendió, la Cámara Nacional Electoral habilitó la actividad judicial durante el fin de semana para tratar el caso, dada la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El pronunciamiento del fiscal llega un día después de que el juez Alejo Ramos Padilla rechazara el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en territorio bonaerense. Así, se confirmó que la foto de José Luis Espert —quien renunció a su candidatura envuelto en un escándalo judicial vinculado al narcotráfico— seguirá apareciendo junto a la actriz Karen Reichardt, segunda en la lista original.

Para el fiscal González, Reichardt debería encabezar la lista, quedando Santilli en segundo lugar. Sin embargo, el Ejecutivo nacional confía en un fallo favorable por parte de la Cámara, que podría habilitar la modificación impulsada por el presidente Javier Milei para que Santilli ocupe el primer puesto.

La controversia se inició tras la decisión de la Junta Electoral bonaerense, que rechazó en primer término el reemplazo de Espert por Santilli y, posteriormente, también denegó la reimpresión de las boletas.

Frente a esos fallos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó públicamente la interpretación judicial:

“Ramos Padilla hace una interpretación de la norma que no es la correcta. El candidato va a ser Santilli”, afirmó en declaraciones al programa ¿La ves? de TN.

Francos sostuvo que el planteo del Gobierno “es claro y está previsto en el artículo séptimo” del Código Electoral, y aseguró que la Cámara “tiene que resolver conforme a derecho”.

En el plano político, el funcionario también rechazó la propuesta del candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, de realizar un debate con Reichardt antes de los comicios.

“Creo que no va a haber debate, pero Diego Santilli lo invitó a debatir a Taiana. Es una chicana que él pida hacerlo con Reichardt”, sostuvo Francos.

Con el fallo de la Cámara previsto para este fin de semana, se espera que antes del lunes se defina finalmente quién encabezará la lista bonaerense de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.