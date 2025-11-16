¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 16 de Noviembre, Neuquén, Argentina
ECONOMÍA

El BCRA quiere volver a habilitar el débito automático para frenar la morosidad

La medida había sido prohibida en la pandemia. Las fintech dicen que mejorará el cobro y el acceso al crédito.

Por Redacción

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 10:08
Las fintech celebran el cambio; los bancos piden controles para evitar abusos como en 2020.

En medio de un aumento sostenido de los atrasos en los pagos —especialmente en el sector no bancario— el Banco Central analiza volver a habilitar el débito automático para el cobro de cuotas de créditos, una herramienta que las fintech reclaman desde hace tiempo y que quedó prohibida en 2020, en pleno aislamiento por la pandemia.

La restricción fue impuesta a través de la Comunicación “A” 6909, cuando miles de personas que habían perdido sus ingresos vieron descontarse sus cuotas de manera automática. Ahora, el escenario cambió: la morosidad crece y el sistema necesita mecanismos más eficientes para asegurar recupero y sostener el flujo crediticio.

Pedro Inchauspe, director del BCRA, lo confirmó durante el Argentina Fintech Forum: “Si todo va bien, en menos de un mes vamos a sacar la norma habilitando nuevamente esta herramienta para cobrar de forma digital y favorecer el crecimiento del crédito”, adelantó.

Los datos muestran el deterioro. Según el último informe de inclusión financiera, en junio de 2025 solo el 86,5% de los deudores cumplió en tiempo y forma, 2,5 puntos menos que a fin de 2024. La situación es peor entre quienes toman préstamos fuera del sistema bancario: la caída duplica la de los bancos.

Para las fintech, la prohibición del débito automático desniveló la cancha. Mientras los bancos pudieron seguir cobrando vía CBU, alias o débitos directos, las digitales debieron recurrir a recordatorios, pagos manuales o sistemas menos eficientes.

“Se generó una asimetría regulatoria”, señaló Pablo Blanco, CFO de Alprestamo. Según él, la vuelta del débito automático podría reducir la mora entre dos y cuatro puntos porcentuales.

Pero el esquema no será igual al que rigió hasta 2020. Hoy, 8 de cada 10 transferencias ya se realizan desde o hacia una CVU o billetera virtual, por lo que se espera que el nuevo sistema contemple esos medios de pago y mantenga una experiencia fluida para el usuario.

Desde la banca tradicional, sin embargo, piden cautela. Una fuente del sector recordó que el mecanismo se prohibió por abusos de financieras y cooperativas no reguladas, que aplicaban tasas altísimas y generaban quejas masivas ante los bancos. “Eso no debería volver a pasar”, advirtió.

Las fintech, en cambio, sostienen que la prohibición encareció y complicó la operatoria, afectando incluso las tasas que pagan los usuarios. La posibilidad de volver al débito automático no solo mejoraría la cobrabilidad, también permitiría proyectar ingresos con mayor precisión y aumentar la oferta de crédito.

El Banco Central tiene previsto avanzar en las próximas semanas. Si el plan se concreta, el cambio llegaría antes de fin de año y podría modificar el mapa del crédito digital en Argentina.

