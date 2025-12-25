El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal también brindó un mensaje a través de sus redes sociales con motivo de la Navidad. Qué dijo.



“No quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a través de este video a todos los santacruceños. Lamentablemente, la Argentina presenta un contexto desafiante, difícil para los que vivimos en esta hermosa y amada tierra. Difícil para los que tenemos la tarea de gobernar, y de dar respuestas en esta difícil situación económica. Ojalá, y deseo de todo corazón, terminar con la mezquindad política, terminar con tanto odio, y trabajar más con amor pensando en el prójimo”, expresó Vidal en primer lugar.



“Considero y creo fielmente que lo que estamos haciendo nos va a permitir poder salir adelante, más allá de que no sea para nada fácil, pero lo podemos lograr y tiene que ser entre todos, desde las distintas cámaras de empresas, mineras, petroleras, pesqueras, desde las cámaras de fomento, desde las comunas de fomento, los concejos deliberantes, los municipios, el Gobierno provincial y el Gobierno nacional. Es entre todos, con una mirada mucho más amplia en materia productiva, valorando nuestros recursos, en beneficio de los santacruceños. Lo tenemos que hacer”, agregó en el mismo sentido.



Y concluyó: “Podemos salir adelante y lo tenemos que lograr, en beneficio de toda la sociedad, toda la comunidad, por nuestros abuelos, nuestros jóvenes adolescentes, por nuestros niños, por el presente y el futuro, lo tenemos que hacer. Claro está que es con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, con convicción, y tenemos la obligación de construir este camino entre todos”.







