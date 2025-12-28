La aprobación del Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno de Santa Cruz y debatido la semana pasada en el ámbito de la Legislatura dejó entrever fracturas internas en un sector importante del peronismo de la Provincia.



Es que, horas después de que el proyecto de ley fuera aprobado, el diputado provincial Eloy Echazú tomó la decisión de presentar su renuncia a la conducción del bloque opositor (Unión por la Patria) en el cuerpo de cara al año entrante.



En la nota que fue dirigida al presidente del cuerpo, Fabián Leguizamón, Echazú esbozó: “Me dirijo a usted, por medio de la presente a los efectos de comunicarle que desde el día de la fecha he renunciado como presidente del bloque Unión por la Patria, para que estime los procesos administrativos correspondientes”.



Si bien el legislador no expresó los motivos de su dimisión, se entiende que la decisión tuvo que ver con evidentes ideas contrapuestas dentro del mismo espacio.



Esto se debe a que dos diputadas de Unión por la Patria votaron a favor del proyecto de ley impulsado por Claudio Vidal. Se trata de Karina Nieto y Lorena Ponce, cuando el resto de los representantes se pronunciaron en contra de la iniciativa.



El respaldo de dichas legisladores al proyecto del Ejecutivo fue determinante para su posterior aprobación, lo que no hizo otra cosa que agudizar una crisis interna que atraviesa el peronismo y que se traslada al ámbito parlamentario.

Cabe destacar que también respaldó el proyecto mediante su voto positivo Daniel Peralta, exUnión por la Patria y actual miembro de un bloque independiente, quien ha sido crítico en reiteradas oportunidades de los manejos de algunos sectores del peronismo.

