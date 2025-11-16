Un hombre murió este domingo en el río Limay luego de ingresar al agua en un sector no habilitado como balneario, según confirmó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. El incidente ocurrió entre las 16 y las 17, a la altura de calle Puerto Deseado, en el barrio Valentina Sur Rural.

El hombre —de quien no se difundió la identidad— desapareció bajo el agua tras meterse en una zona sin cobertura de guardavidas. El alerta llegó media hora más tarde, cuando personal de rescate acudió al lugar y, con indicaciones de la familia, logró recuperar el cuerpo desde el fondo del río.

“Se realizaron maniobras de RCP y se lo trasladó al Hospital Castro Rendón sin signos vitales, donde se confirmó su fallecimiento”, señaló Baggio, quien remarcó la importancia de respetar las zonas habilitadas para bañarse.

El hecho se suma a una serie de episodios registrados en áreas no autorizadas, donde no hay control ni asistencia inmediata ante emergencias.