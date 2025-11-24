El último fin de semana extralargo del año dejó un balance inesperadamente positivo para el turismo argentino. Con rutas colmadas, ocupaciones cercanas al récord y más noches de alojamiento, el movimiento superó las proyecciones de cámaras empresarias y operadores de distintos destinos.

Según datos de la CAME, el flujo turístico creció 21% interanual, alcanzando a 1,694,000 viajeros en todo el país. El gasto total rozó los $355.789 millones y, aunque el desembolso diario individual mostró un retroceso en términos reales (bajó un 3,7%), el aumento de viajeros y la extensión de las estadías –que llegaron a 2,3 noches, un 15% más que el año pasado—potenciaron el impacto económico.

Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) confirmaron la misma tendencia: ocupaciones muy altas en los principales destinos, con picos por encima del 80% en la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires. Según su observatorio, la estadía promedio trepó a 3,5 noches.

“Los números consolidaron lo que anticipaban las proyecciones: fue uno de los mejores fines de semana del año y nos permite encarar diciembre y el verano con optimismo”, señaló Laura Teruel, presidenta de la CAT.

Un movimiento federal y parejo

CAME destacó que este fue el séptimo fin de semana largo del año, cerrando un acumulado de 11,96 millones de turistas y un movimiento económico superior a $2,72 billones, unos US$1944 millones al tipo de cambio oficial.

La CAT, por su parte, subrayó que destinos líderes como la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, Iguazú y Buenos Aires registraron niveles históricos de ocupación. El transporte aéreo también acompañó: Aerolíneas Argentinas y Flybondi volaron en algunos tramos con hasta 97% de ocupación. Plataformas como Booking, Airbnb y Alohar reportaron un 35% más de búsquedas de escapadas cortas.

Además, fenómenos regionales potenciaron el movimiento: el Black Friday en Paraguay generó un flujo masivo hacia Encarnación, mientras que un feriado brasileño impulsó la llegada de turistas a Misiones, especialmente a Iguazú, donde las ocupaciones treparon al 90%.

CAME y CAT coincidieron en cuatro claves:

Más viajeros que en 2024.

Mayor ocupación en gran parte del país.

Estadías más largas gracias al feriado XL.

Impacto económico superior, aun con gasto contenido.

Provincia por provincia: los números más destacados

Buenos Aires

Mar del Plata : 158.700 turistas.

Ocupaciones: Cariló 98% , Mar de las Pampas 99% , Pinamar 94% , Tandil 100% .

Chascomús: 95% de reservas, estadía de 3 noches.

Ciudad de Buenos Aires

94% de ocupación , con 120.000 visitantes .

Gasto estimado: $40.500 millones.

Córdoba

Más de 320.000 turistas .

Impacto económico: $83.000 millones .

Ocupación: 90% promedio con picos de 100% en Villa General Belgrano.

Mendoza

82% de ocupación .

Más de 67.100 visitantes .

Gasto diario: $89.000 .

San Rafael alcanzó el 90%.

Misiones

Ocupación entre 70% y 75% según la fuente.

Iguazú llegó al 90% con estadías de 3,5 noches.

Entre Ríos

Ocupación provincial del 90% .

Villa Elisa, Federación y Gualeguaychú estuvieron entre 93% y 100%.

Río Negro

Bariloche rondó el 85% .

Las Grutas superó el 70%.

Neuquén

80% de ocupación .

El norte neuquino alcanzó el 100%.

Tierra del Fuego

83% de ocupación .

Gasto diario récord: $317.000.

Otros destinos destacados