Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Hubo 21% más de turistas el finde largo: los números de cada provincia

Más de 1,6 millones de personas viajaron por el país, con destinos al borde del 100% de ocupación, aunque con gasto diario más moderado.

Por Redacción

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 20:56
El fin de semana XL dejó rutas colapsadas y ciudades completas, pero también un consumo más cuidadoso por parte de los turistas.

El último fin de semana extralargo del año dejó un balance inesperadamente positivo para el turismo argentino. Con rutas colmadas, ocupaciones cercanas al récord y más noches de alojamiento, el movimiento superó las proyecciones de cámaras empresarias y operadores de distintos destinos.

Según datos de la CAME, el flujo turístico creció 21% interanual, alcanzando a 1,694,000 viajeros en todo el país. El gasto total rozó los $355.789 millones y, aunque el desembolso diario individual mostró un retroceso en términos reales (bajó un 3,7%), el aumento de viajeros y la extensión de las estadías –que llegaron a 2,3 noches, un 15% más que el año pasado—potenciaron el impacto económico.

Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) confirmaron la misma tendencia: ocupaciones muy altas en los principales destinos, con picos por encima del 80% en la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires. Según su observatorio, la estadía promedio trepó a 3,5 noches.

Los números consolidaron lo que anticipaban las proyecciones: fue uno de los mejores fines de semana del año y nos permite encarar diciembre y el verano con optimismo”, señaló Laura Teruel, presidenta de la CAT.

Un movimiento federal y parejo

CAME destacó que este fue el séptimo fin de semana largo del año, cerrando un acumulado de 11,96 millones de turistas y un movimiento económico superior a $2,72 billones, unos US$1944 millones al tipo de cambio oficial.

La CAT, por su parte, subrayó que destinos líderes como la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, Iguazú y Buenos Aires registraron niveles históricos de ocupación. El transporte aéreo también acompañó: Aerolíneas Argentinas y Flybondi volaron en algunos tramos con hasta 97% de ocupación. Plataformas como Booking, Airbnb y Alohar reportaron un 35% más de búsquedas de escapadas cortas.

Además, fenómenos regionales potenciaron el movimiento: el Black Friday en Paraguay generó un flujo masivo hacia Encarnación, mientras que un feriado brasileño impulsó la llegada de turistas a Misiones, especialmente a Iguazú, donde las ocupaciones treparon al 90%.

CAME y CAT coincidieron en cuatro claves:

  • Más viajeros que en 2024.

  • Mayor ocupación en gran parte del país.

  • Estadías más largas gracias al feriado XL.

  • Impacto económico superior, aun con gasto contenido.

Provincia por provincia: los números más destacados

Buenos Aires

  • Mar del Plata: 158.700 turistas.

  • Ocupaciones: Cariló 98%, Mar de las Pampas 99%, Pinamar 94%, Tandil 100%.

  • Chascomús: 95% de reservas, estadía de 3 noches.

Ciudad de Buenos Aires

  • 94% de ocupación, con 120.000 visitantes.

  • Gasto estimado: $40.500 millones.

Córdoba

  • Más de 320.000 turistas.

  • Impacto económico: $83.000 millones.

  • Ocupación: 90% promedio con picos de 100% en Villa General Belgrano.

Mendoza

  • 82% de ocupación.

  • Más de 67.100 visitantes.

  • Gasto diario: $89.000.

  • San Rafael alcanzó el 90%.

Misiones

  • Ocupación entre 70% y 75% según la fuente.

  • Iguazú llegó al 90% con estadías de 3,5 noches.

Entre Ríos

  • Ocupación provincial del 90%.

  • Villa Elisa, Federación y Gualeguaychú estuvieron entre 93% y 100%.

Río Negro

  • Bariloche rondó el 85%.

  • Las Grutas superó el 70%.

Neuquén

  • 80% de ocupación.

  • El norte neuquino alcanzó el 100%.

Tierra del Fuego

  • 83% de ocupación.

  • Gasto diario récord: $317.000.

Otros destinos destacados

  • Corrientes: Capital y Mercedes al 100%.

  • Jujuy: Quebrada en 81%, gasto diario de $110.069.

  • San Luis: localidades como La Carolina y Balde al 100%.

  • Santiago del Estero: Termas de Río Hondo superó el 90%.

