Karina Maureira despedirá el año con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y compromiso social. El evento se realizará el viernes 5 de diciembre a las 21 en el Salón Rainbow de Casino Magic, en la ciudad de Neuquén.

La recaudación será destinada a la Fundación Manos que Ayudan, una organización local dedicada a acciones comunitarias y programas de apoyo social.

Artistas invitados y repertorio

La participación de “La Calderon”

La banda neuquina La Calderon acompañará la velada con un repertorio de ritmos variados que busca asegurar una noche dinámica y participativa.

La presencia del maestro Pablo Rodríguez

El maestro Pablo Rodríguez se sumará a la presentación con intervenciones musicales especiales que completarán la propuesta artística.

Propuesta musical y cierre de año

Karina Maureira presentará un recorrido por clásicos y canciones populares que forman parte de su trayectoria en el circuito local. El evento está planteado como una celebración de fin de año para el público neuquino.