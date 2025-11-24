Karina Maureira despedirá el año con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y compromiso social. El evento se realizará el viernes 5 de diciembre a las 21 en el Salón Rainbow de Casino Magic, en la ciudad de Neuquén.
La recaudación será destinada a la Fundación Manos que Ayudan, una organización local dedicada a acciones comunitarias y programas de apoyo social.
Artistas invitados y repertorio
La participación de “La Calderon”
La banda neuquina La Calderon acompañará la velada con un repertorio de ritmos variados que busca asegurar una noche dinámica y participativa.
La presencia del maestro Pablo Rodríguez
El maestro Pablo Rodríguez se sumará a la presentación con intervenciones musicales especiales que completarán la propuesta artística.
Propuesta musical y cierre de año
Karina Maureira presentará un recorrido por clásicos y canciones populares que forman parte de su trayectoria en el circuito local. El evento está planteado como una celebración de fin de año para el público neuquino.