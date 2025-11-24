¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Evento solidario en Neuquén

Karina Maureira cierra el año con una Cena Show a beneficio

La cantante neuquina ofrecerá el 5 de diciembre en el Salón Rainbow de Casino Magic una Cena Show junto a “La Calderon” y el maestro Pablo Rodríguez. Lo recaudado será destinado a la Fundación Manos que Ayudan.

Por Redacción

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 20:51
PUBLICIDAD

Karina Maureira despedirá el año con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y compromiso social. El evento se realizará el viernes 5 de diciembre a las 21 en el Salón Rainbow de Casino Magic, en la ciudad de Neuquén.

La recaudación será destinada a la Fundación Manos que Ayudan, una organización local dedicada a acciones comunitarias y programas de apoyo social.

Artistas invitados y repertorio

La participación de “La Calderon”

La banda neuquina La Calderon acompañará la velada con un repertorio de ritmos variados que busca asegurar una noche dinámica y participativa.

La presencia del maestro Pablo Rodríguez

El maestro Pablo Rodríguez se sumará a la presentación con intervenciones musicales especiales que completarán la propuesta artística.

Propuesta musical y cierre de año

Karina Maureira presentará un recorrido por clásicos y canciones populares que forman parte de su trayectoria en el circuito local. El evento está planteado como una celebración de fin de año para el público neuquino.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD