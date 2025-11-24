En el gimnasio del club Social y Deportivo Unión de Zapala, se cerró este pasado fin de semana la edición 2025 de la Liga Newcom de la Región del Pehuén, competencia que tuvo a 43 equipos compitiendo, de diferentes localidades y categorías.

Más de 600 jugadoras y jugadores dijeron presente a la última fecha de la competencia, que se realizó en el renovado gimnasio de la entidad "canaria" que cuenta con un nuevo piso parquet, tribunas y vestuarios acordes.

En mixto +40, el título quedó para Lihue, seguido por Espartanos e IDZ. En la misma categoría pero más 50, la corona quedó para Fénix, seguido por IDZ y La Vecindad.

En +60, Aguado Norte definió el campeonato con Aguado Azules, quedándose con el 1. En tercera posición quedó La Comarca. Mientras que en Femenino +50, IDZ se adjudicó el primer puesto, Avutardas segundas y La Vecindad terceras.

“La mejor performance de la provincia de Neuquén, la más convocante” expresó Martín Sosa, dirigente deportivo del club Unión de Zapala, quien resaltó y agradeció el apoyo provincial y municipal, encabezado por Carlos Koopman.

La idea es traer un campeonato argentino para mayo del 2026, ya lo tenemos anunciado por parte de FEVA. Pondremos toda la fuerza pare recibir a todo el país en Zapala y Capital” sostuvo el dirigente zapalino.

De la competencia participaron equipos de Picún Leufú, Las Ovejas, Buta Ranquíl, Chos Malal, Loncopué, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

Fuente y Fotos: Neuquén Deportivo