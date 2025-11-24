¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 24 de Noviembre
NEUQUÉN DEPORTES

Exitoso cierre de la Liga Newcom de la Región del Pehuén

El gimnasio del club Unión de Zapala fue sede del final de la competencia

Por Hugo Alejandro Amaolo
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 21:32
En el gimnasio del club Social y Deportivo Unión de Zapala, se cerró este pasado fin de semana la edición 2025 de la Liga Newcom de la Región del Pehuén, competencia que tuvo a 43 equipos compitiendo, de diferentes localidades y categorías. 

Más de 600 jugadoras y jugadores dijeron presente a la última fecha de la competencia, que se realizó en el renovado gimnasio de la entidad "canaria"  que cuenta con un nuevo piso parquet, tribunas y vestuarios acordes.

En mixto +40, el título quedó para Lihue, seguido por Espartanos e IDZ. En la misma categoría pero más 50, la corona quedó para Fénix, seguido por IDZ y La Vecindad. 

En +60, Aguado Norte definió el campeonato con Aguado Azules, quedándose con el 1. En tercera posición  quedó La Comarca. Mientras que en Femenino +50, IDZ se adjudicó el primer puesto, Avutardas segundas y La Vecindad terceras.

“La mejor performance de la provincia de Neuquén, la más convocante” expresó Martín Sosa, dirigente deportivo del club Unión  de Zapala, quien resaltó y agradeció el apoyo provincial y municipal, encabezado por Carlos Koopman. 

La idea es traer un campeonato argentino para mayo del 2026, ya lo tenemos anunciado por parte de FEVA. Pondremos toda la fuerza pare recibir a todo el país en Zapala y Capital” sostuvo el dirigente zapalino.

De la competencia participaron equipos de Picún Leufú, Las Ovejas, Buta Ranquíl, Chos Malal, Loncopué, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

Fuente y Fotos: Neuquén Deportivo

