El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el martes 25 de noviembre estará marcado por temperaturas elevadas en gran parte de la provincia de Neuquén, con máximas que alcanzarán los 33 grados en zonas del centro y norte. Se esperan variaciones de nubosidad a lo largo del día y rotación de vientos que podrían influir en la sensación térmica y las condiciones de circulación.

Neuquén capital: máximas de 32° y cielo variable

En Neuquén capital, la jornada comenzará algo nublada en la madrugada con 21 grados y viento del sur entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana el cielo se mantendrá ligeramente nublado, con temperatura de 27 grados y viento del este.

Por la tarde llegará el momento más caluroso del día, con 32 grados y nuevamente viento del sur. La noche se presentará parcialmente nublada, con 30 grados y circulación leve del este, entre 7 y 12 km/h.

Zapala: viento del sudoeste y una máxima de 31°

Zapala tendrá una madrugada algo nublada, 19 grados y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h. La mañana se presentará ligeramente nublada con 23 grados y viento leve del este.

Por la tarde continuará la estabilidad con algo de nubosidad, 31 grados y viento del oeste, mientras que la noche mantendrá condiciones similares, con 30 grados y un regreso del viento sudoeste, otra vez entre 23 y 31 km/h.

San Martín de los Andes: mañana fresca y tarde cálida

En San Martín de los Andes se prevé una madrugada algo nublada con 11 grados y viento moderado del sudoeste. La mañana se mantendrá ligeramente nublada con 18 grados y casi sin viento.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 27 grados con circulación del oeste. La noche conservará el cielo ligeramente nublado y descenderá a 17 grados, con viento también del oeste.

Chos Malal: calor y probabilidad de tormentas aisladas

Chos Malal tendrá una madrugada algo nublada con 21 grados y viento del sudoeste. Durante la mañana el cielo continuará estable, con 20 grados y viento del este.

La tarde será la más inestable, con tormentas aisladas, una máxima de 33 grados y viento leve del este. Para la noche, el SMN anticipa un cielo parcialmente nublado, 25 grados y circulación del oeste.