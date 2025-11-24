¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Última expedición

Vuelve el streaming más exitoso: científicos de la UBA harán la tercera expedición en el Mar Argentino

Como en las anteriores ocasiones, todas las expediciones serán transmitidas en streaming mientras los científicos analizan el fondo del mar.

Por Redacción

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 21:26
PUBLICIDAD

Tras el enorme éxito y la viralización del streaming de los científicos argentinos, llega la tercera y última edición del buque Falkor (too) en el Mar Argentino. El cierre estará a cargo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la UBA.

La expedición comienza el próximo 14 de diciembre, donde partirá del puerto de Buenos Aires, y finalizará el 10 de enero de 2026, en la ciudad de Puerto Madryn.

La campaña se denominada “Vida en los extremos” y tiene el objetivo de analizar la Cuenca de Malvinas y Cuenca del Salado, donde se encontraron filtraciones frías, así como un sector inexplorado en el que se sospecha su presunta presencia: las cuencas Colorado-Rawson.

El equipo estará conformado por 25 especialistas, encabezado por la bióloga María Emilia Bravo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e investigadora del CONICET. Estos estudiarán las filtraciones de gas metano que emergen desde las profundidades del talud continental y dan vida a los ecosistemas quimiosintéticos (microorganismos y animales que se desarrollan en condiciones inhóspitas).

Como en las demás ocasiones, las exploraciones se transmitirán vía streaming para ver a los científicos recolectar diferentes muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas.

Indicaron que se llevarán a cabo al menos 15 inmersiones del ROV (submarino operado de manera remota) del SOI, mediante las cuales se conocerán más datos sobre la importancia y la distribución de estos ecosistemas en el océano Atlántico Sur.

Además acompañarán equipos de trabajo que se dedican a química marina, ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos, oceanografía física, geología y geofísica marina.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD