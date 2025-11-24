Tras el enorme éxito y la viralización del streaming de los científicos argentinos, llega la tercera y última edición del buque Falkor (too) en el Mar Argentino. El cierre estará a cargo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la UBA.

La expedición comienza el próximo 14 de diciembre, donde partirá del puerto de Buenos Aires, y finalizará el 10 de enero de 2026, en la ciudad de Puerto Madryn.

La campaña se denominada “Vida en los extremos” y tiene el objetivo de analizar la Cuenca de Malvinas y Cuenca del Salado, donde se encontraron filtraciones frías, así como un sector inexplorado en el que se sospecha su presunta presencia: las cuencas Colorado-Rawson.

El equipo estará conformado por 25 especialistas, encabezado por la bióloga María Emilia Bravo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e investigadora del CONICET. Estos estudiarán las filtraciones de gas metano que emergen desde las profundidades del talud continental y dan vida a los ecosistemas quimiosintéticos (microorganismos y animales que se desarrollan en condiciones inhóspitas).



Como en las demás ocasiones, las exploraciones se transmitirán vía streaming para ver a los científicos recolectar diferentes muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas.



Indicaron que se llevarán a cabo al menos 15 inmersiones del ROV (submarino operado de manera remota) del SOI, mediante las cuales se conocerán más datos sobre la importancia y la distribución de estos ecosistemas en el océano Atlántico Sur.

Además acompañarán equipos de trabajo que se dedican a química marina, ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos, oceanografía física, geología y geofísica marina.