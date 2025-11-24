Un violento episodio conmocionó al barrio Marechal, en Córdoba, donde un hombre golpeó brutalmente a su pareja y luego se atrincheró armado con un cuchillo durante varias horas, desatando un operativo policial de extrema tensión que terminó con tres detenidos.

Todo ocurrió el domingo en una vivienda de la calle Félix Garzón al 1100, cuando una mujer de 50 años logró llamar al 911 para denunciar que su pareja le había pegado una trompada en la cara dentro de su domicilio. Al llegar, los policías constataron la agresión, pero el acusado escapó al segundo piso, tomó un cuchillo y se encerró en una habitación desde donde amenazaba con quitarse la vida.

La situación obligó a convocar al Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), que desplegó un negociador para intentar que el hombre depusiera su actitud. Las conversaciones se extendieron durante horas, en un clima de máxima tensión, con el riesgo latente de que el agresor se autolesionara o cometiera un nuevo ataque.

Tras un trabajo minucioso, los especialistas lograron irrumpir en la habitación, reducirlo y esposarlo sin que sufriera heridas adicionales. Pero el conflicto no terminó allí. Mientras los agentes trasladaban al detenido, el yerno de la víctima apareció en la casa y comenzó a agredir a los policías, por lo que también fue arrestado.

Minutos después, llegó el hijo de la mujer, quien ingresó al domicilio pese a tener una orden de restricción vigente. La violación de la medida derivó en su inmediata detención, sumando otro capítulo de tensión al operativo.

Con este panorama, tres hombres quedaron a disposición de la Justicia. El agresor principal enfrenta cargos por violencia familiar y lesiones, mientras que el yerno será investigado por resistencia a la autoridad y el hijo por desobediencia judicial. La Policía secuestró el cuchillo usado durante el atrincheramiento y otros elementos que serán analizados para la causa.

La víctima recibió asistencia médica y declaró ante las autoridades para avanzar con la investigación.