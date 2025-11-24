El último paso por el quirófano de Simone Biles generó una oleada de consultas entre sus millones de seguidores, por lo que decidió aclarar el tema en primera persona. En un extenso video, contó cómo fue el proceso y despejó dudas sobre la intervención estética que más revuelo causó.

La estrella de la gimnasia, de 28 años, precisó que la cirugía para aumentar el busto se llevó a cabo el 16 de junio en Houston, bajo la supervisión de la doctora Kriti Mohan. Según relató, llevó fotos de referencia y juntas resolvieron que la técnica adecuada era colocar los implantes “debajo del músculo”, decisión que, dijo, buscaba un aspecto más natural.

Uno de los puntos que más interés despertó fue el tamaño elegido. La múltiple campeona detalló que optó por “310, perfil alto, extra relleno con silicona”, tras descartar la opción de 330 porque “no cabría”. Para contextualizar la elección, recordó que mide 1,42 metros, pesa 47 kilos y tiene “hombros muy anchos”, algo que influyó en su decisión.

El posoperatorio no fue tan sencillo como imaginaba. En su relato, contó que el primer día necesitó la ayuda de su esposo Jonathan Owens para levantarse. Incluso volvió a ver a la doctora Mohan por ansiedad y dudas sobre el tamaño, ya que al principio sintió que “debían ser más pequeños” y pensó en retirarlos: “Al principio parecían de otro planeta, como pechos de alienígena”, bromeó, aunque luego aseguró: "Están perfectos”.

Al hablar de secuelas, la deportista mencionó únicamente las incisiones, que describió como de “probablemente un centímetro y medio cada una”. Aun así, sostuvo que “se ven realmente bien” y no representan una preocupación en su recuperación.

La sinceridad de la campeona fue celebrada en los comentarios del video. Entre los mensajes más destacados, varios seguidores le escribieron: “Se ven bien y naturales”, “te ves increíble y radiante” y “te quedan muy bien también”. Otra usuaria compartió que pasó por la misma cirujana y calificó el resultado como “10 de 10”.

Días atrás, la gimnasta había sembrado un enigma en TikTok al revelar que se había hecho tres cirugías y que dos de ellas eran difíciles de adivinar. Luego informó que, además del aumento de busto, se realizó una "blefaroplastia inferior porque tenía unas bolsas horribles en los ojos y una cirugía del lóbulo de la oreja, ya que cuando era más joven se me desgarró cuando me arrancaron un aro”.

En el plano personal, la referente olímpica vive un presente estable desde su casamiento en 2023 con Jonathan Owens, jugador de fútbol americano de los Chicago Bears. Su vida deportiva, en cambio, continúa en revisión: tras los Juegos de Tokio 2020, donde priorizó su salud mental, mantiene en suspenso su participación en Los Ángeles 2028.

Durante una visita a Buenos Aires en octubre, la campeona mundial comentó que atraviesa un tiempo de descanso y remarcó que “es fundamental que la salud física esté a la altura de la salud mental”. Aun así, anticipó que estará en la cita olímpica “compitiendo o en las gradas”.