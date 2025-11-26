El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles, con impacto en distintas zonas de la provincia de Río Negro. El aviso incluye sectores del Alto Valle, Valle Medio, la costa atlántica y la meseta, donde se esperan fenómenos localmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos. Las autoridades recomendaron extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

Los departamentos afectados son: Este de El Cuy, Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio, Valcheta, Costa de Adolfo Alsina y Costa de San Antonio. Según se informó se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que podrían ser superados localmente. El nivel amarillo implica que los eventos pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar medidas preventivas.

Desde el Área de Protección Civil se difundieron recomendaciones clave para minimizar riesgos: evitar salir durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

La alerta rige desde las primeras horas del miércoles y se espera que las condiciones mejoren hacia el jueves, con nivel verde en toda la provincia. Sin embargo, las autoridades insisten en que la prevención es clave ante fenómenos meteorológicos intensos, especialmente en zonas rurales, costeras y de alta circulación.

El monitoreo continuará durante toda la jornada y se actualizará en caso de variaciones en la intensidad o extensión de las tormentas. Desde los municipios alcanzados se reforzaron los canales de comunicación para asistir a vecinos y coordinar acciones preventivas. La alerta es parte del sistema nacional de advertencias tempranas y busca preservar la seguridad de la población ante eventos climáticos adversos.