La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el Paro Nacional previsto para diciembre luego de que trascendiera que el Gobierno planea aplicar un nuevo ajuste del 10% en la dotación de personal del sector público, una medida que —según estimaciones del gremio— implicaría alrededor de 28.000 despidos.

Fuentes sindicales informaron a Agencia Noticias Argentinas que los posibles ceses afectarían principalmente a organismos descentralizados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, Inta, Inti y Enacom.

El paro había sido definido en el plenario nacional del 27 de noviembre en San Luis, pero ante la inminencia de un nuevo recorte, el sindicato convocará a sus instancias internas para evaluar un adelantamiento de la protesta.

En medio de la escalada de tensión, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al señalarlo como “siniestro” y asegurar que “viene por los trabajadores”.

“Los estatales no vamos a tolerar ningún despido. Exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre”, sostuvo el dirigente. Además, remarcó que la medida oficial responde a una “posición ideológica” y no a un problema presupuestario: “El personal contratado representa menos del 0,5% del presupuesto, mientras que la deuda externa supera el 25%”.

Aguiar también criticó que el Gobierno “busca moldear el Estado” en favor de “grandes grupos económicos”, y apuntó al rol del equipo jurídico de Techint en áreas laborales clave.