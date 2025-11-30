¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 30 de Noviembre, Neuquén, Argentina
MEDIDA SINDICAL

ATE podría adelantar el paro por el anuncio de nuevos despidos

La Asociación de Trabajadores del Estado estudia anticipar la medida de fuerza definida para diciembre, ante la posibilidad de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Por Redacción

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 18:24
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el Paro Nacional previsto para diciembre luego de que trascendiera que el Gobierno planea aplicar un nuevo ajuste del 10% en la dotación de personal del sector público, una medida que —según estimaciones del gremio— implicaría alrededor de 28.000 despidos.

Fuentes sindicales informaron a Agencia Noticias Argentinas que los posibles ceses afectarían principalmente a organismos descentralizados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, Inta, Inti y Enacom.

El paro había sido definido en el plenario nacional del 27 de noviembre en San Luis, pero ante la inminencia de un nuevo recorte, el sindicato convocará a sus instancias internas para evaluar un adelantamiento de la protesta.

En medio de la escalada de tensión, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al señalarlo como “siniestro” y asegurar que “viene por los trabajadores”.

Los estatales no vamos a tolerar ningún despido. Exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre”, sostuvo el dirigente. Además, remarcó que la medida oficial responde a una “posición ideológica” y no a un problema presupuestario: “El personal contratado representa menos del 0,5% del presupuesto, mientras que la deuda externa supera el 25%”.

Aguiar también criticó que el Gobierno “busca moldear el Estado” en favor de “grandes grupos económicos”, y apuntó al rol del equipo jurídico de Techint en áreas laborales clave.

