La revelación tomó por sorpresa incluso a sus seguidores más atentos. En medio de la promoción de su nuevo proyecto, Rosalía decidió hablar de un tema que jamás había expuesto con tanta claridad: convive desde hace años con TDAH, un trastorno que condiciona su día a día y que, según ella misma contó, aprendió a manejar sin medicación.

La cantante explicó que uno de los aspectos más difíciles es la sensibilidad extrema a los estímulos del entorno. “Me distraen muchísimo los sonidos”, confesó, una frase que dejó al descubierto cómo hasta situaciones simples —como un viaje en metro o un ambiente con ruidos superpuestos— pueden interferir de manera brusca en su concentración. Esa particularidad, que muchos pasan por alto, para ella representa un desafío constante.

Rosalía también reveló que decidió no tratar el trastorno de manera farmacológica, apostando en cambio a técnicas personales que desarrolló con los años: cambios en sus rutinas, búsqueda de espacios más silenciosos y una manera muy propia de organizar su trabajo creativo. La elección, contó, forma parte de su necesidad de sentirse libre incluso en su modo de gestionar la salud mental.

El TDAH no es solo dispersión. En su relato, la artista detalló que la dificultad para sostener rutinas, la alternancia entre momentos de desatención e instancias de hiperfoco y esa sensación de “ruido” constante en la mente afectan tanto la vida cotidiana como el proceso creativo. Y aunque la fama hace creer que quienes están arriba del escenario tienen todo bajo control, Rosalía admitió que las giras, las entrevistas y la tensión de la industria muchas veces intensifican los síntomas.

El impacto de su testimonio fue inmediato: por primera vez, la catalana puso en palabras un diagnóstico que, lejos de frenarla, decidió convertir en parte de su identidad artística. Sus canciones, sus silencios y hasta su forma de producir están atravesados por ese funcionamiento particular que ella eligió no ocultar más.

Desde su lugar, la artista buscó restarle dramatismo al tema y abrir una conversación que muchas personas evitan por prejuicio. Al contar su historia, Rosalía dejó un mensaje claro: convivir con un trastorno mental no invalida el talento ni el éxito, pero sí exige herramientas, paciencia y una enorme voluntad para transformar la dificultad en motor.