Un caso que parece de película finalizó en Bahía Blanca tras un proceso judicial. Un jubilado de 80 años le ganó una demanda a su ex esposa por afectación a la dignidad, ya que ella le había ocultado durante 40 años que dos de sus tres hijos no eran biológicamente suyos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Civil y Comercial local ratificó el fallo de primera instancia que condena a la mujer a pagar $20 millones de pesos más intereses (calculados desde 2019) por el daño moral causado.

El hombre, identificado como R.G., descubrió la infidelidad y la falsa paternidad a principios de 2018, luego de escuchar tanto rumores como confirmaciones de un viejo amigo. El resultado del ADN de 2019 fue concluyente: solo era padre biológico del primero de sus hijos.

Además el costo emocional del engaño fue doble, ya que, incluso después de su separación, el hombre tuvo que enfrentar un juicio por alimentos iniciado por una de sus hijas no biológicas, que lo obligó a pagar el 25% de sus haberes durante 17 años.

Destacaron que el caso sentó un precedente legal al invalidar un acuerdo previo firmado por R.G. en una escribanía, mediante el cual había renunciado a demandar a su exesposa.

El juez sostuvo que la renuncia fue previa "al daño" (ya que el hombre firmó antes de tener la confirmación del ADN) y que los acuerdos entre partes no pueden dejar sin efecto leyes que protegen derechos esenciales, como la dignidad humana. Por lo tanto, la exesposa fue condenada por su "actitud culpable al mantener una paternidad falsa" por casi medio siglo.