Un matrimonio de la ciudad de Neuquén protagonizó un vuelco este sábado mientras regresaba al país tras un viaje a Chile. El accidente ocurrió en la Ruta Provincial 13, en la zona cordillerana de La Pampa de Lonco Luan, un tramo caracterizado por curvas pronunciadas y sectores con superficie inestable.

Según informaron organismos de emergencia, el vehículo en el que viajaban se desvió hacia un costado de la calzada por motivos que aún se analizan, quedando volcado sobre el lateral del camino.

La activación del operativo incluyó la participación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia–Moquehue, Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Policía provincial y la Brigada de Manejo del Fuego, que trabajaron de manera conjunta para asistir a los ocupantes, asegurar el sector y estabilizar el rodado.

Ambos fueron evaluados en el lugar y luego trasladados para chequeos médicos preventivos, sin registrarse lesiones graves. Debido a las tareas de rescate, el tránsito se mantuvo reducido durante algunos minutos, algo habitual en esta vía angosta y de montaña.

Las autoridades aprovecharon para reiterar recomendaciones a quienes circulan por corredores cordilleranos, donde las condiciones del clima, el relieve y el aumento estacional del tránsito aumentan el riesgo de siniestros. El paso quedó completamente habilitado tras el retiro del automóvil y la limpieza de la calzada.