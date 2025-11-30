El mundo institucional de Jujuy se vio sacudido este domingo al confirmarse el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial y una de las figuras más influyentes del entramado público jujeño durante las últimas dos décadas.

Fuentes judiciales informaron que Meyer, ratificado para presidir el máximo tribunal durante el período 2024-2025, mantenía una carrera consolidada dentro del Poder Judicial, marcada por un ascenso sostenido desde su incorporación como vocal del Superior Tribunal en diciembre de 2020.

Su aporte a la vida pública no se limitó al ámbito judicial. Entre 2015 y 2020, Meyer ocupó la cartera de Seguridad en el Poder Ejecutivo provincial, donde se convirtió en un actor clave en materia institucional y de políticas públicas.

Antes de ello, había desarrollado un camino dentro de los espacios legislativos y municipales: fue diputado provincial en la Legislatura jujeña y se desempeñó como concejal de San Salvador de Jujuy durante los años 2000, consolidando así una trayectoria transversal en todos los niveles del Estado.

Su muerte deja un profundo vacío en la estructura institucional de la provincia y genera muestras de pesar en los ámbitos judiciales, políticos y sociales.