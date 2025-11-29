Con cinco triunfos consecutivos, Boca Juniors ha pasado de la incertidumbre a ser un serio aspirante a coronarse en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Tras eliminar a Talleres de Córdoba en octavos de final, se enfrenta a una prueba de fuego, ya que recibirá en la Bombonera a Argentinos Juniors, uno de los equipos más sólidos del año. Este domingo, a las 18.30, en un choque crucial por un boleto a las semifinales.

El cotejo se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La temporada de Boca ha sido una verdadera montaña rusa. Desde la dolorosa eliminación en Fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima de Perú, pasando por el turbulento despido de Fernando Gago y el posterior (y breve) ciclo de Miguel Ángel Russo, el club de La Ribera vivió meses sombríos. Sin embargo, la llegada de Claudio Úbeda y, sobre todo, el regreso de Leandro Paredes, han significado una resurrección.

El capitán y campeón del mundo, que arribó desde Roma, no solo renovó la atmósfera, sino que inyectó un efecto contagio que elevó el nivel individual de todo el plantel. Este nuevo aire es el principal argumento del Xeneize para soñar con levantar el trofeo, dejando atrás un año convulsionado para navegar ahora con el ánimo "por las nubes".

Los jugadores convocados por Úbeda para jugar ante El Bicho

Argentinos Juniors, por su parte, ha mantenido una notable regularidad a lo largo del 2025. Aunque el segundo semestre tuvo más altibajos que el primero, el equipo dirigido por Nicolás Diez siempre se mantuvo en la élite. Tras quedar quinto en el Clausura, demostró su fortaleza superando a un duro Vélez en octavos de final en Liniers.

Pese a sufrir para encontrar su mejor funcionamiento en esta segunda mitad de año, el Bicho alcanzó la final de la Copa Argentina (cayendo por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza) y culminó tercero en la tabla anual, solo detrás de Rosario Central y de Boca, asegurando, de momento, su lugar en el repechaje de la próxima Copa Libertadores.

La principal incógnita de la semana en Paternal fue la condición física del joven arquero Gonzalo Siri, golpeado en la cadera. Si su evolución es favorable, ocupará el arco en La Bombonera. Caso contrario, la ausencia de Sergio Romero y la lesión del tercer arquero podrían forzar el debut de Agustín Mangiaut. En principio, si Siri está listo, Diez optaría por repetir el once inicial.

Los elegidos por "Nico" Díez para jugar ante Boca

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora de Inicio: 18.30

Árbitro: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium, TNT Sports Premium

Estadio: La Bombonera