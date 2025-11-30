El delantero argentino Lautaro Martínez fue el héroe del Inter de Milán este domingo, convirtió un doblete para el triunfo por 2 a 0 ante Pisa, en condición de visitante, por la fecha 13 de la Serie A del fútbol italiano.

Con este resultado, el Nerazzurri llega a 27 puntos y escaló al segundo puesto de la tabla. El equipo de Cristian Chivu es escolta de Milan, que es el líder con 28 unidades. El integrante de la Selección Argentina selló un doblete y estiró su racha goleadora. En total, lleva 6 goles en 13 partidos en la actual temporada de la Serie A. A eso, se suman otros cuatro tantos en cuatro presentaciones en la Champions League.

Primer tanto del nativo de Bahía Blanca

El segundo gol del "Toro"