El Gobierno de Javier Milei dio este miércoles un paso decisivo en su intención de volver a financiarse en los mercados internacionales. El Tesoro logró captar US$1000 millones con la colocación de un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2029, una emisión que marcó el regreso del país a la toma de deuda en moneda extranjera y que terminó con una tasa del 9,26%, superior al cupón nominal del 6,5% que paga el título.

La operación superó las expectativas oficiales: llegaron ofertas por US$1420 millones, aunque el Ministerio de Economía optó por adjudicar el monto previsto inicialmente. La clave del rendimiento final estuvo en que el bono se colocó por debajo de la par —el Tesoro recibió US$91 por cada US$100—, lo que encareció la tasa efectiva pero permitió cerrar la emisión dentro del rango que buscaba el ministro Luis Caputo, quien había adelantado su objetivo de conseguir US$1000 millones a un costo competitivo.

Desde la cartera económica destacaron que el rendimiento final quedó 550 puntos básicos arriba del bono del Tesoro estadounidense, pero alrededor de 100 puntos por debajo de los títulos argentinos comparables ya existentes en el mercado. Para Economía, el resultado “refleja la confianza de los inversores en la consolidación de los fundamentals del país” y la estructura del instrumento, que se amortiza íntegramente al vencimiento.

Los dólares obtenidos servirán para cubrir parte de los fuertes compromisos que enfrenta el Estado en enero: más de US$4200 millones en vencimientos de los Bonar 2029 y 2030, entre otros títulos, que deben abonarse el 9 de enero.

Para asegurar el interés local en la colocación, el Gobierno adoptó una serie de medidas previas que empujaron la demanda. La Superintendencia de Seguros de la Nación autorizó a las compañías de seguros a tomar cauciones en dólares para participar en la subasta, aunque con un límite del 20% de su cartera de títulos públicos. El Banco Central, por su parte, flexibilizó las restricciones para personas humanas que compran dólares en el sistema bancario y, además, permitió que reinviertan amortizaciones o rentas sin caer en el cepo cruzado. También redujo a 90 días —desde los 300 actuales— el plazo que deben esperar los bancos para recomprar dólares si venden el bono en pesos.

La operación en dólares será seguida este jueves por una segunda licitación, esta vez en pesos, en la que el Tesoro buscará renovar y captar fondos a través de una amplia oferta de instrumentos: letras capitalizables, bonos a tasa fija, títulos ajustados por inflación y una letra atada al tipo de cambio oficial.

Con dos operaciones en apenas 48 horas, Economía intenta reforzar la transición hacia un esquema de financiamiento más ordenado, retomar el acceso gradual al crédito internacional y despejar un tramo crítico del calendario de vencimientos.