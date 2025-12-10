El jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, presentó este miércoles el primer proyecto del período de sesiones extraordinarias, una iniciativa que busca respaldar públicamente a María Corina Machado y reconocer su labor en favor de la oposición venezolana. El legislador libertario destacó el papel de la dirigente, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, y subrayó su trayectoria en defensa de los derechos humanos frente al régimen de Nicolás Maduro.

En su proyecto, Bornoroni remarcó que Machado fue recibida días atrás en Oslo por los presidentes Javier Milei, Daniel Noboa, José Raúl Mulino y Santiago Peña, además de delegaciones de otros países, un gesto que —según planteó— refleja el apoyo internacional a su lucha por una transición democrática en Venezuela. Para el diputado, esa presencia simboliza el reconocimiento a quien, dijo, “ha sostenido una defensa inquebrantable de las libertades fundamentales incluso ante la persecución, la inhabilitación y las amenazas”.

El texto también hace referencia al triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, candidato opositor que, según la dirigencia venezolana, ganó las últimas presidenciales, aunque el resultado nunca fue aceptado por Maduro. Bornoroni recordó que González Urrutia permanece exiliado en España y resaltó su rol en la construcción de una alternativa unificada para expresar el descontento ciudadano en las urnas.

El diputado subrayó además que el Nobel otorgado a Machado implica un “mensaje de esperanza” para millones de venezolanos, al visibilizar en el plano internacional la resistencia pacífica y reafirmar la necesidad de restablecer el Estado de derecho, asegurar justicia para las víctimas y garantizar condiciones para futuras elecciones libres. Según sostuvo, la distinción consolida la legitimidad de su liderazgo y reaviva el reclamo por una transición política “en paz y con instituciones democráticas”.