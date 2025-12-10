Argentino de Quilmes informó este miércoles el fallecimiento de Cristian Tello, exjugador que se retiró en 2019 y se convirtió en un referente del club durante más de una década. Tenía 36 años.

En su paso por el Mate, Tello disputó un total de 291 partidos y anotó 27 goles. Fue protagonista clave en el ascenso a la Primera C durante la temporada 2012/13, donde se destacó como una de las figuras principales del equipo campeón.

Además de su etapa en Argentino, también defendió las camisetas de Excursionistas y San Martín de Burzaco, pero su legado quedó especialmente vinculado a la institución quilmeña.

Tras su retiro, Cristian se mantuvo activo en redes sociales, principalmente en Facebook, donde compartía momentos de su vida personal junto a su familia, sus hijos y su pareja. También mostraba su continuidad en el deporte a nivel amateur y su práctica del boxeo.

Falleció Cristian Tello, símbolo de Argentino de Quilmes

Su última publicación data de septiembre, cuando subió una selfie luciendo una campera de la Selección argentina y acompañó la imagen con la palabra “viernes” y una canción. Apenas un día antes, el 18 de ese mes, había anunciado su casamiento, un acontecimiento que celebró con sus seguidores.

El club expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de sus referentes: “La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello”.