En una violenta secuencia que sacudió la madrugada de Cipolletti, dos ladrones armados terminaron detenidos luego de una persecución por varias cuadras, un rastrillaje contrarreloj y un operativo policial que movilizó a múltiples unidades. Todo comenzó pasadas las dos y media, cuando una pareja fue sorprendida en la plaza y terminó a merced de dos delincuentes que, a punta de arma blanca, les robaron sus teléfonos de alta gama.

En ese momento, un móvil policial realizaba tareas de prevención por calle Río Paraná cuando, al doblar hacia el este por calle Bolivia, los efectivos vieron a dos hombres salir corriendo desde la plaza ubicada en Bolivia y Río Neuquén, en dirección a J. D. Perón. La mujer se acerca a avisarles que les habían robado y con esa información los uniformados aceleraron y comenzaron la persecución.

En medio de la corrida, uno de los ladrones fue rápidamente alcanzado en calle Confluencia. Vestía remera roja y pantalón negro, y apenas vio a los agentes intentó maniobrar, pero no llegó lejos. El otro, más decidido a escapar, siguió corriendo hacia la zona de vegetación. Ahí comenzó el operativo más intenso de la noche: se pidieron refuerzos y, en cuestión de minutos, se sumaron móviles de varias unidades, incluidos patrulleros de la zona y el área motorizada.

La búsqueda dio resultado cuando un policía lo vio esconderse entre los yuyos, intentando pasar desapercibido. La orden fue clara y contundente, que se arrojara al suelo. Pero el delincuente no tenía intenciones de rendirse y ofreció resistencia. Tras un forcejeo breve pero intenso, fue reducido y esposado.

También apareció la navaja utilizada para amenazar a las víctimas.

Los uniformados encontraron los teléfonos recién robados. También apareció la navaja utilizada para amenazar a las víctimas y una llave de un vehículo. Criminalística intervino de inmediato para secuestrar todos los elementos y documentar la escena. Los ladrones tienen 31 y 40 años y estaban en situación de calle. Fueron trasladados a la comisaría y quedaron detenidos por el delito de robo calificado, con intervención de la Fiscalía de turno.