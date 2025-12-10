Cutral Co refuerza su seguridad con tecnología de punta: ¿qué cambia con el nuevo monitoreo?

El nuevo centro de monitoreo de Cutral Co fue inaugurado con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco, marcando un avance clave en el sistema de videovigilancia urbana. El edificio cuenta con tecnología de última generación y permite el seguimiento en tiempo real de más de 270 cámaras, integrando dispositivos preexistentes y 80 nuevas unidades.

En esta etapa se incorporaron 80 cámaras modernas, de las cuales 40 fueron provistas por el gobierno provincial. Estos equipos incluyen inteligencia artificial y están conectados a un sistema robusto que permite mejorar la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante emergencias. El gobernador remarcó que la tasa de delitos en la ciudad ha disminuido notablemente.

Figueroa destacó que uno de los principales logros fue el abordaje integral de la lucha contra el narcomenudeo, apoyado por la reciente desfederalización de esa competencia. También valoró la importancia del narcotest para funcionarios como muestra de compromiso institucional, y anunció la modernización de la Unidad 22 de Cutral Co con un pabellón de máxima seguridad similar al inaugurado en Centenario.

En su discurso, Rioseco enfatizó que la seguridad ciudadana no es una tarea exclusiva del gobierno provincial y agradeció la colaboración permanente. Señaló que el trabajo articulado con la Policía y la Fiscalía permitió importantes avances, como allanamientos y acciones contra el tráfico de drogas, consolidando una estrategia de prevención efectiva.

El centro de monitoreo cuenta con una superficie de 180 metros cuadrados, 18 puestos de observación y una pantalla gigante de cinco metros de ancho, lo que permite la visualización simultánea de múltiples cámaras. Además, se instalaron vidrios antivandálicos y pantallas LED orientadas al público para ofrecer información relevante y reforzar la transparencia del sistema.

La proyección del municipio es alcanzar 1.000 cámaras para el año 2026. Actualmente trabajan 73 operadores por turnos de seis horas y se sumarán 12 nuevos agentes. Todos reciben formación específica brindada por la Policía provincial y el municipio, consolidando un esquema técnico-operativo alineado con los estándares de seguridad urbana moderna.