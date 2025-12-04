Una tarde habitual en Villa Devoto terminó en tragedia este jueves, cuando parte de la estructura de una obra en construcción cayó sobre una joven que caminaba por la vereda. El hecho ocurrió en Avenida Chivilcoy al 3600, donde el derrumbe de una viga del andamio provocó la muerte inmediata de la víctima, una mujer de alrededor de 20 años.

De acuerdo con fuentes de la Dirección General de Logística porteña, la estructura cedió repentinamente y golpeó de lleno a la joven. Los vecinos dieron aviso al 911 al ver a la mujer tendida en el suelo, y minutos más tarde llegaron policías y personal del SAME, que confirmaron el deceso en el lugar debido a la gravedad del impacto.

La obra pertenece a la empresa Wadeh SA Constructora y ya había sido inspeccionada en varias oportunidades desde 2024, cuando comenzaron los trabajos de excavación. Tras un período sin actividad, en las últimas semanas se había reactivado y, según informaron desde Seguridad del Trabajo, los responsables habían presentado la documentación correspondiente.

El director del proyecto, el arquitecto Claudio Sergio Mónaco, quedó imputado por homicidio culposo por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 33, que ahora deberá avanzar en la investigación para determinar si hubo fallas en las medidas de seguridad o negligencia profesional.

La causa sigue en curso con peritajes técnicos y nuevas inspecciones para reconstruir el momento del colapso y establecer con precisión qué originó la caída del andamio. El barrio, conmocionado, aún intenta asimilar un episodio que expone nuevamente la importancia del control y la seguridad en obras urbanas.