Con el comienzo de diciembre llegó un nuevo aumento en las foto multas neuquinas, las cuales corresponden al plan de Tránsito Inteligente. El sistema funciona con 200 cámaras distribuidas en toda la capital neuquina. Los nuevos valores contiene sanciones que superan los dos millones de pesos.

La actualización de valores, que rige desde el 1 de diciembre, fija la unidad fiscal (UF), base para calcular cada multa, en $1480. Desde la Municipalidad aseguran que el control por cámaras ha colaborado a disminuir las infracciones y los siniestros viales.

El valor más alto se paga en caso de que la falta haya sido muy grave, en caso de pagar voluntariamente dentro del primer mes desde la notificación se abona el menor valor.

Con los aumentos la infracción más cara sigue siendo cruzar el semáforo en rojo, con un valor máximo de 1500 UF, equivalentes a $2.220.000. El mínimo para esa infracción es de $296.000.

Por otro lado, las multas más bajas, 50 UF es decir $74.000, aplican por conducir sin cinturón o estacionar en doble fila, aunque pueden escalar hasta $740.000 en ambos casos.

Las demás infracciones son la invasión de senda peatonal, con un máximo de $296.000, giros indebidos a la izquierda $444.000 y el uso del celular al volante puede llegar a costarte $740.000.

El valor final a abonar por cada usuario dentro de esos rangos lo determina el Juzgado Municipal de Faltas, que analiza las particularidades de cada situación.

En cuanto a las infracciones más frecuentes, la más común sigue siendo invadir la senda peatonal con un 61%, el giro indebido con 23,5% y cruzar el semáforo en rojo, con un registro de 15,4% de infractores.