Mirtha no fue a votar: faltó por primera vez en décadas

Este domingo al mediodía se conoció que Mirtha Legrand no fue a votar por las elecciones legislativas 2025, en Buenos Aires. A sus 98 años, se trató de la primera vez que falta en décadas y el motivo está relacionado a problemas de salud, tal como se supo durante una cobertura de TN en vivo, desde la Escuela Primaria Común N°20 Carlos María Biedma, donde tradicionalmente la espera la prensa para entrevistarla.

La periodista Mariana Mactas fue la encargada de comunicar la novedad. “Es casi uno de los rituales de todas las elecciones esperarla porque sabemos que a Mirtha le encanta votar y, lamentablemente, esta es la excepción”, señaló desde la puerta del establecimiento. Con tono respetuoso, leyó en cámara el mensaje que Cecilia Martí, compañera del canal, recibió directamente de la conductora.

“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar”, escribió Mirtha con su estilo inconfundible.

Tras compartir el mensaje, Mactas agregó: “Estaba en duda por la lluvia, el cambio de clima y estas actividades que sabemos que tiene. Pero, como sabemos que le gusta mucho votar, la vinimos a esperarla en esta escuela. La próxima será. Esta vez no tendremos la estampa que forma parte de las elecciones”.