Varios focos de incendio preocupan a la región cordillerana de la provincia de Neuquén. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos mantiene un despliegue operativo activo para enfrentar cinco siniestros.

En Paraje Agua Fría trabaja una cuadrilla del Sistema Provincial del Manejo del Fuego de Villa Pehuenia. Dos focos están activos en Paraje Quilca, donde también hay personal operativo desplegado. Se realizan tareas de control y evaluación en Ruca Quillén, donde se registra un foco activo.

El restante se encuentra en Valle Magdalena, zona centro, donde un comunicado del Parque Nacional Lanín destacó que se desplegó un operativo de respuesta para trabajar en el área.

Llegaron cinco brigadistas forestales del ICE Zona Centro y cinco del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Resaltaron que comenzaron a realizar descargas de agua los medios aéreos de la provincia y aviones AT en apoyo a las tareas de combate.

Recomendaron a la población:

• Evitar circular por la zona si no es estrictamente necesario.

• No detenerse a observar el operativo ni obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.

• No realizar ningún tipo de fuego.

• Ante la detección de humo o fuego, dar aviso inmediato a la Radioestación (2972-427210)

• Mantenerse informado a través de los canales oficiales.