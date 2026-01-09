Una joven fue hallada asesinada en la provincia de Tucumán y hay hermetismo debido a que, por el momento, no hay detenidos ni sospechosos, aunque sí confirman que se trató de una muerte violenta.

La víctima, identificada como Erika Antonella Álvarez, de 25 años, fue hallada este jueves en un basural de la zona de Manantial Sur por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza y encontraron una bolsa de residuos con un cuerpo, por lo que dieron aviso a la Policía. Tras el operativo en el lugar, familiares de la víctima se acercaron y lograron identificar a Álvarez por sus tatuajes.

La autopsia preliminar estableció que la causa del deceso fue un traumatismo craneofacial con luxación cervical. La fiscal María del Carmen Reuter confirmó que el cuerpo se encontraba envuelto en bolsas de consorcio y, según las primeras estimaciones forenses realizadas en el terreno, la data de muerte se situaría entre las 36 y 40 horas previas al hallazgo.

Acerca de la investigación y qué pudo haber ocurrido, el subjefe de la Policía, Roque Íñigo, dio detalles de cómo avanza la pesquisa y las pistas que se manejan. Las autoridades buscan reconstruir las últimas horas con vida de la joven debido que, aunque no había denuncia por falta de paradero, sus familiares informaron que no tenían noticias de ella desde el martes.

“Están previstas inspecciones en la vivienda que habitaba la víctima y un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad del área, con el objetivo de determinar con mayor exactitud cuándo y en qué circunstancias abandonó su domicilio”, detalló Íñigo.

Aunque por el momento no hay detenidos, ni sospechosos, el subjefe policial indicó que Álvarez tenía una pareja actual y una ex pareja, por lo que se espera que la Fiscalía amplíe la investigación para esa hipótesis.