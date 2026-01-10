En 2025, el Club Atlético River Plate reafirmó su liderazgo mundial en asistencia a los estadios. El Más Monumental fue, una vez más, el escenario con mayor promedio de espectadores en partidos de liga, con 85.018 personas por encuentro, defendiendo el primer puesto del ranking global elaborado por Transfermarkt. El club argentino superó a potencias europeas como Borussia Dortmund (81.365) y Bayern Múnich (75.000), consolidándose como un caso único fuera de Europa.

El dato adquiere aún más relevancia si se considera que solo 29 clubes en todo el mundo superaron la barrera de los 50.000 espectadores de promedio en 2025, y que River fue el único representante argentino en el listado debido a la disponibilidad de cifras fiables. En ediciones anteriores, clubes como Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda y Talleres de Córdoba también habían aparecido entre los más convocantes, lo que refuerza el peso histórico del fútbol argentino en términos de público.

En el plano internacional, Alemania volvió a destacarse como el país con mayor presencia en el top 50, con ocho clubes de Bundesliga y cuatro de la 2. Bundesliga. Inglaterra aportó nueve equipos de la Premier League, mientras que Brasil tuvo a Flamengo como su principal exponente, con una media de 62.548 espectadores, siendo el segundo club no europeo mejor posicionado del ranking.

Entre los movimientos más destacados respecto a 2024, Real Madrid ingresó en el top 5 tras superar a Milan e Inter, mientras que Olympique de Marsella escaló posiciones y Flamengo desplazó a West Ham. Aun así, en la cima no hubo cambios: River volvió a demostrar que su localía es una de las más fuertes del planeta. Con la futura ampliación del Camp Nou prevista para 2026, el liderazgo global podría volver a disputarse, pero por ahora, el Monumental sigue siendo el estadio más convocante del mundo.