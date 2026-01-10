La Liga Profesional de Fútbol argentino presentó oficialmente su nueva identidad audiovisual de cara a la temporada 2026, resultado de un trabajo conjunto de varios meses entre los equipos de diseño de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y la propia LPF. El lanzamiento del nuevo manual de marca marca un punto de inflexión en la manera en que la liga se comunica: el hincha pasa a ocupar un rol central como eje conceptual, simbólico y visual del fútbol argentino.

La renovación parte de una premisa clara: en Argentina, el fútbol no se explica solo desde lo deportivo. La pasión del hincha, su presencia constante y su influencia cultural fueron el principal insumo creativo del rediseño. Desde los estadios del torneo local hasta el fenómeno global que se consolidó en el Mundial de Qatar 2022, la LPF busca reflejar una identidad que trasciende resultados y generaciones, y que convirtió al hincha argentino en una referencia mundial.

El nuevo logo u isotipo sintetiza esta idea a través de la silueta de un hincha alentando con una bandera, una figura que representa unidad, emoción colectiva y orgullo nacional. La identidad prescinde de elementos superfluos para reforzar un mensaje directo y reconocible, acompañado por una paleta dominada por el celeste, azul y blanco, y una tipografía de estética futurista y construcción sólida, pensada para títulos y encabezados institucionales.

Desde la mirada de la liga, esta actualización no es solo un cambio estético, sino una declaración de principios. La LPF se posiciona como “la liga del hincha”, una marca que busca amplificar la voz de las tribunas y representar al fútbol argentino como un ritual social y cultural. Con esta nueva identidad, la organización apunta a consolidar una imagen moderna, coherente y emocionalmente conectada con el verdadero protagonista del juego: la gente.