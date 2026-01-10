Cinco integrantes de una familia dedicada a la comercialización de estupefacientes fueron detenidos este martes en la ciudad de Córdoba, en el marco de un operativo que permitió desbaratar una red narco con base en el barrio Villa Alberdi.

El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo directivas del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, tras una investigación que se extendió durante varios meses.

Allanamientos simultáneos y puntos de venta

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal y pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, se realizaron siete allanamientos en simultáneo en viviendas ubicadas a pocas cuadras entre sí.

De acuerdo con la pesquisa judicial:

Cuatro domicilios funcionaban como puntos de venta de drogas .

Tres inmuebles eran utilizados como lugares de resguardo de estupefacientes y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Quiénes son los detenidos

Los detenidos son tres hombres de 60, 42 y 30 años, y dos mujeres de 36 y 18 años, quienes mantenían vínculos familiares y de vecindad entre sí. Según fuentes judiciales, tres de los cinco arrestados registraban antecedentes penales.

Tras el operativo, todos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria, que ordenó su traslado a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Investigación y causa judicial

La causa se enmarca en las políticas de persecución del narcotráfico urbano que impulsa el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, con foco en organizaciones familiares que operan en barrios de la capital provincial y utilizan múltiples domicilios para la venta y distribución de drogas.