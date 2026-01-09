El máximo goleador de todas las categorías del fútbol argentino en 2025 no salió de la Liga Profesional ni de los clubes más conocidos. Juan Pablo Zárate, quien lideró la tabla de artilleros, milita en la Primera B, con la camiseta de Excursionistas, y anotó 20 goles entre los torneos Apertura y Clausura.

El ex Cipolletti, oriundo de Córdoba, Zárate convirtió 20 goles a lo largo de 44 partidos en la Primera B, superando por dos tantos a su perseguidor más cercano, Alejandro Gagliardi. A sus 34 años, logró una marca que ningún otro jugador pudo alcanzar, ni siquiera en la Liga Profesional o en las demás divisiones del Ascenso.

Todos de sus goles se repartieron entre el Apertura, el Clausura y el Reducido. De los cuales 11 fueron en el primer semestre, mientras que los 9 restantes llegaron en la segunda mitad del año. En 2026, disputará la Primera Nacional con Mitre de Santiago del Estero.

A pesar de su gran rendimiento individual, Excursionistas no pudo acompañarlo con resultados. El Villero quedó eliminado en la primera fase del Reducido, tras caer por un contundente 7a 1 global ante Argentino de Merlo. Sin embargo, la campaña de Zárate quedará como la más destacada de su carrera.

El delantero ya había una actuación importante en 2021 con la camiseta del albinegro, en el Federal A, donde jugó 30 partidos y convirtió 16 goles. Zárate disputó prácticamente toda su carrera en el ascenso argentino, a excepción de los años 2018 y 2019 donde jugó en Monagas y Zamora de Venezuela. Además también se desempeñó en Belgrano, Gimnasia y Tiro, Villa Mitre, Villa Dálmine y All Boys.