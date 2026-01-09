¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 09 de Enero, Neuquén, Argentina
EL TANQUE CORDOBÉS

El ex Cipolletti, Juan Pablo Zárate, delantero de Excursionistas, fue el máximo goleador del fútbol argentino en 2025

El delantero de 34 años cerró la temporada con 20 goles en la Primera B y fue en el máximo artillero en todas las categorías del fútbol nacional el año pasado. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 20:42
Juan Pablo Zárate junto a Brian Meza en su paso por Cipolletti

El máximo goleador de todas las categorías del fútbol argentino en 2025 no salió de la Liga Profesional ni de los clubes más conocidos. Juan Pablo Zárate, quien lideró la tabla de artilleros, milita en la Primera B, con la camiseta de Excursionistas, y anotó 20 goles entre los torneos Apertura y Clausura. 

El ex Cipolletti, oriundo de Córdoba, Zárate convirtió 20 goles a lo largo de 44 partidos en la Primera B, superando por dos tantos a su perseguidor más cercano, Alejandro Gagliardi. A sus 34 años, logró una marca que ningún otro jugador pudo alcanzar, ni siquiera en la Liga Profesional o en las demás divisiones del Ascenso. 

Todos de sus goles se repartieron entre el Apertura, el Clausura y el Reducido. De los cuales 11 fueron en el primer semestre, mientras que los 9 restantes llegaron en la segunda mitad del año. En 2026, disputará la Primera Nacional con Mitre de Santiago del Estero.

A pesar de su gran rendimiento individual, Excursionistas no pudo acompañarlo con resultados. El Villero quedó eliminado en la primera fase del Reducido, tras caer por un contundente 7a 1 global ante Argentino de Merlo. Sin embargo, la campaña de Zárate quedará como la más destacada de su carrera.

El delantero ya había una actuación importante en 2021 con la camiseta del albinegro, en el Federal A, donde jugó 30 partidos y convirtió 16 goles. Zárate disputó prácticamente toda su carrera en el ascenso argentino, a excepción de los años 2018 y 2019 donde jugó en Monagas y Zamora de Venezuela. Además también se desempeñó en Belgrano, Gimnasia y Tiro, Villa Mitre, Villa Dálmine y All Boys.

