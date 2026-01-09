Un nuevo incendio forestal se registró esta tarde en la cordillera neuquina. Se trata de la zona de Rucachoroi, donde se desplegó un operativo de respuesta para trabajar en el área, ya que el fuego está afectando varios ejemplares de ñire aplastado.

El comando del Parque Nacional Lanín informó que trabajan 10 brigadistas forestales del ICE Zona Norte y además operan medios aéreos de la Provincia del Neuquén y aviones AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El operativo está conformado por brigadistas de incendios forestales, guardaparques, personal técnico logístico y de comunicaciones del ICE, jefatura y técnicos UGD Norte y Prensa Institucional.

En un comunicado, solicitaron a vecinos y turistas no realizar actividades acuáticas en el lago Rucachoroi, ya que en ese espejo de agua se realizan las cargas de los medios aéreos que trabajan en el combate del incendio.

También recomendaron a la población:

• Evitar circular por la zona si no es estrictamente necesario.

• No detenerse a observar el operativo ni obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.

• No realizar ningún tipo de fuego.

• Ante la detección de humo o fuego, dar aviso inmediato a la Radioestación (2972-427210)

• Mantenerse informado a través de los canales oficiales.