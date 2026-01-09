Ricardo Centurión decidió salir al mercado de pases 2026 y reconoció estar muy cerca de aceptar la propuesta de Racing de Córdoba para jugar en la Primera Nacional. “No se me van a caer los anillos”, dijo el talentoso mediocampista que viene de quedar libre en el Oriente Petrolero de Bolivia.

A los 32 años de edad, el jugador surgido de la cantera de Racing aseguró haber cambiado, tener buenos hábitos y “vivir una vida diferente”. En declaraciones a TyC Sports, Ricky admitió errores personales pasados y las ganas de comenzar a dar vuelta la página, tomando quizás el último vagón de las oportunidades.

Talentoso, rebelde, pero desequilibrante dentro del campo de juego, el mediocampista ofensivo que pasó por Boca, el fútbol de Brasil y coqueteó con la Selección Argentina perdió tiempo. Se alejó de la práctica profesional por años debido a sus problemas de conducta y volvió en Sudamérica, específicamente en Bolivia donde disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y sirvió 4 asistencias. Aún así, quedó en libertad de acción y tiene el deseo de volver a trabar en la Argentina.

En Bolivia, Ricardo Centurión jugó 31 partidos oficiales.

Banfield tuvo algún sondeo alrededor de su figura. Pedro Troglio, el técnico del Taladro, reconoció que en buen estado de forma es un “futbolista sin techo”, pero el único que se decidió a apostar por él hasta el momento es Racing de Córdoba.

“Le dije a los dirigentes que no se me van a caer los anillos por jugar la Primera Nacional”, confió. “Tengo mi cabeza en paz, me estoy cuidando con mi familia. Estoy analizando la propuesta de Racing”, explicó pacientemente.

Otra etapa

Más allá de las palabras, Centurión dije que no quiere defraudar a quien le dé trabajo. “La confianza es algo que me tendré que ir ganando en el día, entrenando y jugando”.

Ricardo Centurión tuvo un gran rendimiento en su paso por Boca, camiseta con la que sueña retirarse.

Consciente de la cantidad de veces en que ha fallado, resaltó su cambio personal y repitió su nueva forma de vida. “Quiero volver a jugar en la Argentina. El cariño de la gente de Boca es constante en la calle y apunto a retirarme con esa camiseta”, proyectó.