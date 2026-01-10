Las autoridades del ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos Sociedad del Estado) encargados de la administración del estadio Ruca Che, le hicieron saber a los clubes Independiente y El Biguá de Neuquén capital, que en este año que recién transita, que se decidió que "se ha dispuesto el cobro de entrada a los jugadores activos de cada club para los partidos que se jugaran en el Estadio Ruca Che, correspondiente a la Liga Nacional de Básquet Femenino".

Cabe recordar, que ambos clubes ofician de local en el mítico estadio emplazado en el barrio San Lorenzo, ya que sus respectivos gimnasios, no fueron habilitados para jugar la competencia nacional.

La nota que llegó a ambos clubes y lleva la firma de la profesora Tania Rosso integrante Dirección General Estadio Ruca Che afirma que "en primer lugar, es importante destacar que los encuentros se desarrollaran en una cancha neutral, lo que implica la utilización de un estadio que no pertenece de manera directa a ninguno de los equipos participantes. El uso de Ruca Che conlleva costos diarios elevados, asociados al personal, mantenimiento, servicios, seguridad y operatividad general".

Luego agregó que "en el último tiempo se han realizado numerosas mejoras en las instalaciones del estadio, con el objetivo de brindar un espacio acorde a los estándares que exige los eventos culturales y deportivos que se producen aquí. Además, adquirimos distintos tipos de equipamiento, como, por ejemplo, el tanteador led para los partidos, que contribuye a mejorar la experiencia de los deportistas y del público".

Finalmente confirmó la misiva que "el cobro de entrada también tiene como finalidad contribuir a una mejor organización del evento, permitiendo un control adecuado del ingreso, una planificación ordenada y una experiencia más cómoda para todos. Cabe aclarar que el valor de la entrada es simbólico, y no tiene un fin recaudatorio, sino colaborar parcialmente con los costos que implica la realización de eventos deportivos de esta jerarquía" y destaca que "agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos ustedes, entendiendo que estas medidas buscan garantizar el desarrollo adecuado de partidos correspondientes a una competencia tan importante".