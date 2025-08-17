En medio de la campaña, el Gobierno saludó a los chicos por su día

En el marco del Día del Niño, el Gobierno nacional difundió un mensaje oficial a través de las redes sociales de Casa Rosada dirigido a todos los chicos del país. En la publicación, se destacó que “ellos han sido una de las mayores víctimas de la última década”, en referencia a los efectos de los últimos años sobre la niñez argentina.

El comunicado recordó que, entre 2020 y 2021, los niños “fueron injustamente privados de su libertad, lo que les impidió ir a la escuela en el momento más importante de su desarrollo”, en alusión a las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.

Asimismo, se señaló que en 2023 “fueron los que más sufrieron el pico de pobreza que generó la crisis de inflación”, una situación que, según Casa Rosada, impactó de manera directa en los sectores más vulnerables del país.

El mensaje también remarcó el compromiso de la gestión con la infancia: “Este gobierno reafirma su compromiso con el bienestar de los niños en su infancia, en clara oposición a aquellas agendas que atentan contra lo más valioso que tiene nuestra sociedad, ya que son el futuro de nuestra Nación”.

La publicación concluyó con un saludo especial para la jornada: “¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!”.