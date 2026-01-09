Un hombre imputado por un violento ataque con un arma de fuego fue atrapado tras fugarse de su domicilio, donde cumplía prisión domiciliaria. El acusado, C.A.M., se había cortado la tobillera electrónica que monitoreaba su cumplimiento y la escondió en el horno de una casa, tras una discusión con su novia. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, solicitó la rebeldía del imputado, quien había estado bajo monitoreo desde el 9 de octubre de 2025, y la jueza Carina Álvarez ordenó su captura inmediata.

La fuga del acusado fue descubierta cuando, durante la madrugada de este jueves, la tobillera electrónica emitió una alerta por apertura y posterior apagado del dispositivo. Ante la notificación de la Comisaría 12, los agentes realizaron un allanamiento en el domicilio del padre del imputado, pero este no se encontraba en el lugar. El padre del acusado informó que su hijo se había ido tras una pelea con su novia.

Tras realizar un rastreo de los eventos, la fiscal Sola explicó que en el curso de la investigación, el dispositivo de monitoreo fue encontrado dañado dentro del horno de la vivienda, donde el propio C.A.M. había indicado a su hermana que lo había escondido. Este hallazgo reforzó la hipótesis de la fiscalía de que el acusado había dañado intencionalmente la tobillera para eludir el control judicial.

Como resultado de los hechos, la fiscal solicitó la declaración de rebeldía de C.A.M., quien había estado cumpliendo una medida cautelar de prisión domiciliaria tras ser imputado por un ataque armado ocurrido el 5 de junio de 2025, cuando disparó a tres personas en el barrio Gran Neuquén. Las víctimas, quienes se encontraban en una vereda, resultaron gravemente heridas.

Imputación y medidas judiciales

C.A.M. fue acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en tres hechos en concurso real. La gravedad de los hechos y la fuga del imputado, quien intentó eludir el control judicial, motivaron que la jueza Carina Álvarez aceptara la solicitud de la fiscal Sola y ordenara su captura inmediata.

"La actitud del imputado al cortar la tobillera electrónica y huir del lugar demuestra un claro intento de evadir la justicia", afirmó la fiscal en la audiencia, mientras reiteraba la necesidad de poner al acusado a disposición del sistema judicial para que continúe su proceso en prisión efectiva.

La jueza Álvarez, al considerar acreditada la fuga y el daño intencional del dispositivo de monitoreo, dispuso que se suspendieran los plazos procesales mientras C.A.M. permanezca prófugo, además de ordenar su captura para que cumpla con la prisión preventiva que le corresponde por los graves hechos por los cuales fue imputado.