El coronel mayor retirado Pablo Conforte fue designado como nuevo secretario de Seguridad de la provincia del Neuquén, incorporando un perfil con fuerte formación técnica, amplia trayectoria militar y experiencia en conducción operativa. La decisión fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la necesidad de sumar “capacidad técnica y planificación estratégica” al área.

Conforte es oficial de Estado Mayor y Licenciado en Estrategia y Organización, con especializaciones en Planeamiento Militar Conjunto y Gestión de Activos, cursadas en la Universidad del CEMA. Su carrera se desarrolló principalmente en unidades de combate de montaña, donde se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 10 y segundo comandante de la VI Brigada de Montaña.

A nivel internacional, el nuevo secretario participó en misiones de paz de la ONU, formando parte de la operación UNFICYP en Chipre. Además, fue parte de intercambios con el Ejército de Francia, en el centro de montaña de Chamonix, profundizando técnicas especializadas en combate y adaptación a terrenos complejos.

Uno de los puntos destacados de su perfil es su experiencia en seguridad y rescate. Conforte posee el título de “Cóndor Dorado”, la máxima aptitud técnica en montaña, y es Especialista en Rescate, Seguridad y Peritaje de Accidentes en Montaña, competencias que se alinean con la geografía neuquina y sus desafíos en seguridad civil y ciudadana.

Al anunciar la designación, el gobernador Figueroa afirmó: “Fortalecemos la seguridad con experiencia y planificación. Designamos a Conforte para sumar capacidad técnica y conducción operativa en todo el territorio neuquino. Incorporamos conocimiento al Estado provincial para garantizar una respuesta eficaz ante los desafíos actuales”.