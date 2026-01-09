En el marco de las actividades recreativas y educativas de la temporada estival la Piscicultura del Río Limay, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, invita a vecinos y turistas a conocer sus instalaciones en la ciudad de Plottier, con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte del programa de verano y se desarrolla de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, ofreciendo visitas guiadas destinadas a familias, residentes y turistas que se encuentren en la región. Así lo explicó Marcelo Valdivia, director del Centro de Piscicultura de Alto Limay de la provincia de Neuquén, durante una entrevista en el programa "Verano de primera" que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias.

“Tenemos un circuito organizado con distintas paradas donde se trabaja el cuidado del ambiente, especialmente el ambiente acuático y el uso responsable del agua, algo fundamental en estos tiempos de sequía”, señaló Valdivia. Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer en detalle el ciclo de vida de los peces, observar los distintos estadios de crecimiento y aprender sobre los procesos de reproducción, una experiencia poco habitual en ámbitos urbanos.

Además de la propuesta turística de verano, la piscicultura cumple un importante rol educativo durante el año, recibiendo a escuelas de la región que asisten con turnos programados. “Las visitas escolares permiten complementar la teoría que ven en el aula con la práctica, observando en vivo los procesos biológicos”, explicó el director. Estas actividades están vinculadas a la promesa ambiental, una iniciativa que promueve el compromiso de los más jóvenes con el cuidado del ambiente, el agua y los ecosistemas locales.

En cuanto a la modalidad de visita, Valdivia aclaró que los grupos familiares o pequeños pueden acercarse dentro del horario establecido, mientras que los grupos numerosos deben realizar una reserva previa para garantizar una atención adecuada y contar con un guía asignado. Para reservas o consultas, los interesados pueden comunicarse al 299 466 9676.

Cómo acceder al lugar

Desde Neuquén hacia Plottier, se debe llegar hasta la Escuela Provincial Agropecuaria (EPA). Allí se encuentra un derivador señalizado; tras recorrer unos 800 metros, se accede a calle San Juan Bosco al 1000, que conduce directamente a la entrada de la piscicultura. Desde Plottier, el acceso es similar, tomando la calle San Juan Bosco hasta el predio.

La Piscicultura de Alto Limay se presenta así como una excelente alternativa educativa y recreativa para disfrutar durante el verano, promoviendo el conocimiento, la conciencia ambiental y el contacto directo con la naturaleza.

Mira la entrevista completa: